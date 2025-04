Niesamowita końcówka w meczu Polek. Biało-Czerwone przed wielką szansą na awans

We wtorek piłkarska reprezentacja Polski kobiet rozegrała drugie spotkanie podczas kwietniowego zgrupowania. Rywalkami ponownie była kadra Bośni i Hercegowiny , którą cztery dni wcześniej na stadionie w Gdańsku podopieczne Niny Patalon pewnie pokonały 5:1.

Do spotkania Polki podchodziły jako zdecydowane faworytki i jednocześnie liderki grupy pierwszej dywizji B. W trzech rozegranych do tej pory spotkaniach Polska nie straciła ani punktu . Poza meczemz Bośnią i Hercegowiną udało się także zwyciężyć 2:0 z Irlandią Północną i 1:0 z Rumunią.

Pierwsza połowa na remis. Zdecydowanie poniżej oczekiwań

Przypomnijmy, że podczas ostatniego spotkania tych reprezentacji po pierwszej części meczu na tablicy wyników również widniał remis. Wtedy było to 1:1.

Bośniaczki wykorzystały błąd Wiankowskiej. Zawistowska uratowała remis

Druga połowa od razu przyniosła ze sobą więcej emocji. Już w 48. minucie piłkarki Bośni i Hercegowiny stworzyły sobie najlepszą do tej pory sytuację w tym meczu. Po akcji z lewej strony boiska podania do środka nie wykorzystała Slisković, która nie trafiła w bramkę z szóstego metra. Parę minut później to Polki próbowały zaskoczyć Almine Hodzić. Z rzutu wolnego próbowała Martyna Wiankowska, lecz również niecelnie.