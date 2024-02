Nieprawdopodobne, niewiarygodny wyczyn Bayeru. Historyczna noc w Bundeslidze

Bayer Leverkusen z pewnością jest największą sensacją pięciu najlepszych lig w Europie. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso wygląda, jak maszyna, której nikt nie potrafi na dobre zatrzymać. Zdarzają się jedynie jakieś naprawdę okolicznościowe postoje, które jednak bardzo szybko się kończą. Tym samym ekipa dowodzona przez utytułowanego byłego środkowego pomocnika w Niemczech i Europie jest zdolna do wielkich rzeczy.

Pierwszą dla Bayeru jest zerwanie z łatką "wicekusen", która wzięła się z przegranych wyścigów o mistrzostwo Niemiec w przeszłości. Droga do tytułu dla Bayeru jest naprawdę bardzo dobra. Tak naprawdę do wykonania zostało kilka kroków, które zdają się być stosunkowo proste. Zespół Xabiego po 22 spotkaniach Bundesligi w tym sezonie zgromadził na swoim koncie 58 punktów. Do pojedynku z FSV Mainz podchodził bez choćby jednej ligowej porażki.