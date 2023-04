Nieprawdopodobna wpadka bramkarza. Internauci mają ubaw po pachy [WIDEO]

Do zabawnego incydentu doszło w najwyższej klasie rozgrywkowej Szwecji. Naprzeciw siebie stanęły ekipy Hacken i Hammarby . Nie minęło pięć minut, gdy uwaga wszystkich skupiła się na bramkarzu gości.

Co tam się wydarzyło?! Niebywały "wyczyn" bramkarza szwedzkiej młodzieżówki

Dovin wyszedł do przodu w przekonaniu, że piłka wciąż jest przy nodze. Tymczasem ta została dobre kilka metrów za nim. Dopadł do niej Benie Traore i swobodnie skierował do siatki.