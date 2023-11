Niepokojące wieści z obozu Realu Madryt. Carlo Ancelotti ma poważny problem

Kilka dni później kontuzji zerwania więzadła krzyżowego doznał także Eder Militao , czyli jeden z najlepszych defensorów na świecie. Carlo Ancelotti w trakcie jednego tygodnia stracił dwóch wielkich liderów swojego zespołu. To był dopiero fatalny początek tego, co ma się dziać w najbliższych miesiącach. Obecnie na etapie listopada "Los Blancos" są posklejani wręcz taśmą klejącą.

Real Madryt ma problem. Kolejny kłopot dla Carlo Ancelottiego

Real do okresu przed przerwą świąteczną podchodzi na pewno bez: Viniciusa Juniora, Aureliena Tchouameniego, Ardy Gulera oraz Eduardo Camavingi. Mówimy tu więc o absolutnym trzonie zespołu w tym sezonie, z wyjątkiem młodego Turka. Dodatkowo niedysponowany jest także bramkarz Kepa Arrizabalaga . Okazuje się, że to nie koniec kłopotów Carlo Ancelottiego.

Modrić w tym sezonie nie jest już tak ważny, jak w poprzednich kampaniach, ale patrząc na liczbę absencji, Chorwat miał prawo liczyć na więcej czasu na murawie. Okazuje się jednak, że nie będzie to możliwe. Carlo Ancelotti do meczu z SSC Napoli podejdzie z zaledwie czterema zdrowymi pomocnikami. Na dziś dostępni do gry są: Toni Kroos, Federico Valverde, Dani Ceballos oraz Jude Bellingham.