Co dzieje się z Paulo Sousą? Niepokojąca przerwa w mediach

Mężczyzna nie sprostał jednak oczekiwaniom Włochów. Choć z początku był chwalony za granicą, to jednak brak wyników zespołu przesądził o jego karierze. Portugalczyk stracił trzecią pracę po niespełna roku. Szybko znaleziono odpowiednią osobę na jego miejsce. " US Salernitana 1919 ogłasza również, że osiągnęła porozumienie z panem Filippo Inzaghim i wkrótce powierzy mu kierownictwo techniczne pierwszego zespołu" - przekazał klub na portalu X (dawniej Twitter).

"Ogromne podziękowania dla moich zawodników, jesteście prawdziwymi bohaterami mojego wyjazdu do Salerno. Wasze poświęcenie, zaangażowanie, sposób, w jaki razem walczyliśmy, nie tylko stworzyły nas drużyną, ale też rodziną, która uczyniła nas silniejszymi. To był zaszczyt stać u waszego boku. Głębokie podziękowania dla wszystkich fanów. Walczyliśmy, płakaliśmy, śmialiśmy się i dojrzewaliśmy razem. Wasza pasja to bicie serca Salernitany i to był zaszczyt być częścią tej rodziny" - napisał na Instagramie.