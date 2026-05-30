Brazylia na triumf w walce o mistrzostwo świata czeka już 24 lata. Ostatni raz "Canarinhos" wygrali ten najbardziej prestiżowy reprezentacyjny turniej w 2002 roku. Wówczas ich obecny trener - Carlo Ancelotti dopiero zaczynał swoją wielką trenerską karierę, a trzech powołanych na tegoroczny mundial zawodników nie było nawet na świecie.

Tamten turniej może pamiętać Neymar Junior. Brazylijczyk miał wtedy nieco ponad dziesięć lat. Przed tegorocznym mundialem to właśnie jego obecność bądź nieobecność w kadrze stanowiła największą zagadkę. Odkąd Carlo Ancelotti przejął bowiem reprezentację Brazylii Neymar powołania nie dostał.

Neymar jedzie na mundial. Kontuzja nic nie zmienia

Włoch zapowiadał, że pojedzie na mundial tylko jeśli będzie na 100 procent gotowy fizycznie. Ostatecznie wszystko wyjaśniło się 18 maja. Gdy z ust Carlo Ancelottiego padło nazwisko Neymara cała sala wręcz oszalała. 34-latek ostatnimi miesiącami zapewnił sobie zaproszenie od Włocha.

Już kilkanaście dni po powołaniach okazało się, że Neymar zmaga się z poważną kontuzją mięśniową w łydce. Ta ma wykluczyć go z gry na 2-3 tygodnie. Carlo Ancelotti zapytany przez dziennikarzy o sytuację gwiazdora nie zamierzał pozostawiać nawet małego pola do jakiejkolwiek dyskusji.

- Oczekujemy, że Neymar wróci w pierwszym meczu z Marokiem lub ewentualnie w kolejnym. Nie będziemy zmieniać nikogo - wybrani zawodnicy to właśnie oni i nie zmienię planów - wszyscy ci 26 zagrają na Mistrzostwach Świata - przekazał stanowczo brazylijski szkoleniowiec przed meczem towarzyskim z Panamą.

