Kilka dni temu ISIS groziło atakiem terrorystycznym na stadion Bayernu Monachium. Do tego na całe szczęście nie doszło. Takie same groźby pojawiły się w internecie na kilkanaście godzin przed hitowymi meczami Ligi Mistrzów. Terroryści grożą atakiem na Santiago Bernabeu w Madrycie oraz The Emirates Stadium w Londynie. UEFA wydała już oficjalnym komunikat. "UEFA jest świadoma rzekomych gróźb terrorystycznych w związku z rozgrywanymi w tym tygodniu meczami Ligi Mistrzów" - czytamy na początku.