W świecie polskiej piłki nożnej naprawdę trudno znaleźć ostatnio karierę rozwijającą się równie błyskotliwie jak ta... sędziego Szymona Marciniaka, który w ciągu nieco ponad roku poprowadził trzy ważne futbolowe finały. Czy teraz czekać go będzie również praca w roli głównego rozjemcy w finałowym starciu Euro 2024? Na to się niestety nie zapowiada, natomiast 43-latek na ME i tak ma otrzymać bardzo prestiżowe zadanie.