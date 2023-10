Niemiecka federacja w ogniu krytyki. Gwiazda Bayernu powiedziała to wprost

Reprezentacja Polski niebawem wejdzie w kluczową dla siebie fazę kwalifikacji do Euro 2024 - w dwóch październikowych meczach, z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią, podopieczni nowego selekcjonera Michała Probierza zawalczą o bezpośredni awans na mistrzostwa. Nie mogą jednak pozwolić sobie tu na nawet najdrobniejsze potknięcia.

Tymczasem jest jeden zespół, który w ogóle nie musi przejmować się eliminacjami do ME - i są to oczywiście gospodarze zmagań z Niemiec, którzy udział w turnieju mieli zapewniony od samego początku. Niemniej najbliższą przerwę reprezentacyjną wykorzystają oni na dwie gry kontrolne.

DFB "przedobrzyła" ze sparingami? Gwiazda Bayernu nie ma wątpliwości

Tutaj zaczynają się... pewne ożywione dyskusje, bowiem futboliści "Die Mannschaft" wybiorą się na daleką wyprawę, aż za Atlantyk, gdzie 14 i 18 października spróbują swoich sił z drużynami Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Sparingi pod względem organizacyjnym będą uciążliwe - czego nie krył m.in. piłkarz Bayernu Monachium Leon Goretzka, który wbił drobną szpilkę federacji DFB.

To nie są optymalne warunki do podróżowania, a przede wszystkim uważam, że to wielka szkoda, iż drugi mecz rozgrywany jest o drugiej w nocy czasu niemieckiego. Naprawdę tego nie rozumiem ~ powiedział futbolista w rozmowie z DAZN.

"Jako zawodnicy jesteśmy w sytuacji, w której robimy to, co nam każą. Oczywiście możemy krytykować, ale ostatecznie jesteśmy po to, aby grać i zaprezentować się w najlepszy możliwy sposób. To właśnie zrobimy" - zaznaczył jednak Goretzka w tej samej wypowiedzi, która notabene padła po triumfie "Die Roten" nad SC Freiburg.

Leon Goretzka wraca do reprezentacji Niemiec po krótkiej przerwie

Pomocnik co ciekawe do kadry powróci po krótkiej przerwie - 28-latka ominęły dwa spotkania drużyny narodowej z września, kiedy to Niemcy najpierw sensacyjnie uległy Japonii aż 1:4, a potem ograły Francję 2:1. Leon Goretzka poprzednio dla reprezentacji zagrał jeszcze w czerwcu przeciwko Kolumbii (ekipa z Ameryki Południowej zatriumfowała wówczas 2:0).

Euro 2024 rozpocznie się dokładnie 14 czerwca przyszłego roku i potrwa równo miesiąc, do 14 lipca. To już trzeci raz, kiedy ME będą gościć w Niemczech - przy czym w 2020 turniej odbywał się tam tylko w niewielkiej części (wykorzystano wówczas Allianz Arena w Monachium), natomiast w 1988 roku zmagania odbyły się w RFN, z pominięciem Berlina Zachodniego i, co oczywiste, NRD.

Leon Goretzka / AFP

Lepn Goretzka / AFP