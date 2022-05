Niemieccy piłkarze odmówili gry w Białymstoku. PZPN przyznał im rację

- Zostaliśmy poinformowani przez Polski Związek Piłki Nożnej, że imprezę sportową, którą mieliśmy, jako Białystok zorganizować, przeniesiono do Łodzi. Wszystko ze względu na skargę, która dotarła do władz PZPN. Bardzo nam przykro, bo jesteśmy przekonani, że mecz w naszym mieście miałby bardzo dobrą atmosferę. Byłaby to atrakcja dla kibiców - oznajmiła w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl Anna Kowalska z Urzędu Miasta w Białymstoku.

Dlaczego PZPN postanowił przenieść eliminacyjną potyczkę do Łodzi? Nie miał innego wyjścia. Niemiecka federacja w oficjalnym proteście powołała się na przepisy, które wyraźnie wskazują, że pokonanie drogi z lotniska na obiekt sportowy nie może trwać dłużej niż dwie godziny.

Polska - Niemcy. Białystok płaci za brak lotniska

W Białymstoku i najbliższych okolicach nie ma portu lotniczego. W ostatnich latach temat powracał jak bumerang przy każdej wyprawie Jagiellonii na mecz w europejskich pucharach. Przed wylotem drużyna musiała najpierw odbyć podróż autokarem, a wybór opcji miała ograniczony - Warszawa lub... Białoruś.

Niemiecka ekipa U-21 lądować będzie w Warszawie. Jak potwierdził rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, kwalifikacyjny mecz odbędzie się na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. Goście będą mieli tu bliżej niż do stolicy Podlasia o ok. 60 km.

Po ośmiu meczach "Biało-Czerwoni" zajmują trzecie miejsce w grupie B. Tracą trzy punkty do drugiego Izraela i sześć do liderujących Niemiec. Do rozegrania pozostały dwie kolejki.

Awans wywalczy zwycięzca grupy. Drużyny z drugich lokat utworzą odrębną klasyfikację. Najlepsza z nich uzyska bezpośrednią promocję na turniej finałowy. Pozostałe zmierzą się w czerech parach barażowych.

