Niemcy zaskoczeni, niespodziewane kłopoty z Irlandią Północną. Szalone trzy minuty

Wojciech Kulak

Ponownie sporej dawki strachu we wrześniu najadła się piłkarska reprezentacja Niemiec. Po niespodziewanej porażce ze Słowakami, dziś nasi zachodni sąsiedzi na własnym boisku podejmowali Irlandczyków Północnych. Na tablicy wyników długo utrzymywał się sensacyjny wynik. Przełom nastąpił dopiero w końcowej fazie meczu. W ciągu zaledwie trzech minut padły aż dwie bramki.

Niemcy ponownie długo zawodzili. Tym razem przed własnymi kibicami
Niemcy ponownie długo zawodzili. Tym razem przed własnymi kibicamiROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPDPA

Eliminacje do przyszłorocznego mundialu rozpoczęły się dla naszych zachodnich sąsiadów totalną klapą. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nieoczekiwanie wrócili ze Słowacji bez choćby jednego punktu. Dla Niemców była to porażka wstydliwa chociażby z powodu tego, że dawno nie zagrali tak kiepsko w spotkaniu, którego stawką jest walka o mistrzostwa świata czy Europy. Na wyobraźnię działał też widok tabeli. A w niej "Die Mannschaft" szorowała po samym dnie. Wściekli byli dosłownie wszyscy, suchej nitki na piłkarzach nie zostawili między innymi dziennikarze.

"Co za katastrofa! Co za wstyd! Dla reprezentacji Niemiec - a zwłaszcza dla trenera, który chciał bezpiecznie i dominująco poprowadzić Niemcy do mistrzostw świata. Po katastrofalnym meczu otwarcia na Słowacji jest pod ogromną presją. Musi gruntownie przemyśleć swoje podejście" - pisał między innymi popularny Kicker. "Gospodarze momentami sprawiali, że kompletnie rozkojarzona reprezentacja Niemiec wyglądała śmiesznie" - dodawał "Sportschau.de".

Dzisiaj nasi zachodni sąsiedzi mieli wymarzoną wręcz okazję do tego, by zrehabilitować się przed niepocieszonymi kibicami. Na własnym terenie podejmowali dużo niżej notowaną Irlandię Północną. Początkowo wydawało się, że wypełniony stadion w Kolonii będzie świadkiem pogromu. Już w siódmej minucie spotkania bramkarza skazywanych na pożarcie przyjezdnych pokonał Serge Gnabry. Wówczas wydawało się, że kolejne ciosy wyprowadzone przez gospodarzy są tylko kwestią czasu.

Niemcy wrócili do gry w drugiej połowie. Blisko wielkiej sensacji za naszą zachodnią granicą

Przyjezdni nie zamierzali jednak odpuszczać. Pomimo niskiego posiadania piłki, goście od czasu do czasu potrafili konstruować groźne ataki. I sensacyjnie jeden z nich zakończył się bramką dającą remis. Piłkę w siatce umieścił Isaac Price. Kompletnie zdezorientowani Niemcy nie potrafili doprowadzić do wyrównania. Długo bili głową w mur. Ba, do szatni oba zespoły schodziły przy rezultacie 1:1. Kolejna sensacyjna wpadka gigantów wisiała w powietrzu.

Wreszcie w 69 minucie coraz bardziej zirytowanych kibiców uspokoił Nadiem Amiri. Pomocnik FSV Mainz wyprowadził miejscowych na prowadzenie. Następnie podwyższył je Florian Wirtz, który pięknie uderzył z rzutu wolnego. Faworyci tym razem już się nie rozkojarzyli, odnosząc premierowy triumf w eliminacjach do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Zdecydowanie lepiej dla nich wygląda także tabela. W końcu nie są na ostatnim miejscu.

Kwalifikacje MŚ - Europa
1. Runda
07.09.2025
20:45
Zakończony
Serge Gnabry
7'
Nadiem Amiri
69'
Florian Wirtz
72'
Isaac Price
34'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Niemcy
Irlandia Północna
Rezerwowi

Statystyki meczu

Niemcy
3 - 1
Irlandia Północna
Posiadanie piłki
72%
28%
Strzały
11
3
Strzały celne
6
1
Strzały niecelne
3
2
Strzały zablokowane
2
0
Ataki
101
66
Luksemburg - Irlandia Północna. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

