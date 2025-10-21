Niemcy załamani po finale Ligi Mistrzów, Polak huknął. "Matko Boska, co tu się wydarzyło"
Niesamowita historia napisała się właśnie na naszych oczach. Polski zespół, EXC Mobile Ochota Warszawa sięgnęła po puchar Ligi Mistrzów socca. W finale Polacy mierzyli się z niemieckim Eintrachtem Spandau Berlin. Aż dwie, i to decydujące bramki strzelił piłkarz warszawian, Krystian Nowakowski. A ta druga była szczególnej urody. Padła na minutę przed końcem meczu.
EXC Mobile Ochota Warszawa napisała wspaniałą historię w TUI Socca Champions League 2025. Mowa o piłce nożnej sześcioosobowej, gdzie mecze rozgrywane są na zmniejszonym boisku. W rywalizacji o miano najlepszej drużyny na świecie wzięło udział aż 106 zespołów z pięciu kontynentów i 32 krajów. Gospodarzem była Kreta, a Polskę reprezentowało aż 16 ekip.
Niesamowita droga do finału Ligi Mistrzów socca
EXC Mobile Ochota Warszawa została założona w 2013 roku. W tym roku, przed rywalizacją w Lidze Mistrzów miała już na koncie tytuł mistrza Polski oraz wygraną w Pucharze Ligi Fanów. Na Kretę polecieli więc po zdobycie potrójnej korony.
Droga po sukces warszawskiej ekipy rozpoczęła się od fazy grupowej. Tam pewnie zajęli pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie mecze. W fazie pucharowej wygrali najpierw po karnych z FUTs Undersun. Następnie odprawili 3:0 Sport Recife, meldując się w ćwierćfinale.
Tam znów zadecydowały karne. Ostatecznie EXC Mobile Ochota Warszawa okazała się lepsza od FC Łowców. Za to w boju o finał Polacy pokonali rumuński Tazmannschaft 3:2.
Polacy wygrali Ligę Mistrzów. Ozdobą spotkania ta bramka na minutę przed końcem
W finale Ligi Mistrzów socca warszawianie zmierzyli się z niemieckim Eintrachtem Spandau Berlin. W decydującym o tytule starciu niezawodny okazał się być Krystian Nowakowski. Zawodnik dwukrotnie pokonał bramkarza rywali. Najpierw zrobił to w 24. minucie, ładując bramkę z połowy boiska. Jednak gol z ostatniej minuty meczu był prawdziwą laurką dla tego spotkania. Komentatorzy aż krzyknęli "Matko Boska, co tam się wydarzyło?". To po prostu trzeba zobaczyć.
EXC Mobile Ochota Warszawa wygrała finał z Eintrachtem 2:0 i sięgnęła po puchar Ligi Mistrzów socca! MVP turnieju został wybrany właśnie Krystian Nowakowski, autor dwóch fenomenalnych goli. Tym samym, warszawski zespół sięgnął po potrójną koronę.