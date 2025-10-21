Niemcy załamani po finale Ligi Mistrzów, Polak huknął. "Matko Boska, co tu się wydarzyło"

EXC Mobile Ochota Warszawa napisała wspaniałą historię w TUI Socca Champions League 2025. Mowa o piłce nożnej sześcioosobowej, gdzie mecze rozgrywane są na zmniejszonym boisku. W rywalizacji o miano najlepszej drużyny na świecie wzięło udział aż 106 zespołów z pięciu kontynentów i 32 krajów. Gospodarzem była Kreta, a Polskę reprezentowało aż 16 ekip.

Niesamowita droga do finału Ligi Mistrzów socca

EXC Mobile Ochota Warszawa została założona w 2013 roku. W tym roku, przed rywalizacją w Lidze Mistrzów miała już na koncie tytuł mistrza Polski oraz wygraną w Pucharze Ligi Fanów. Na Kretę polecieli więc po zdobycie potrójnej korony.

Droga po sukces warszawskiej ekipy rozpoczęła się od fazy grupowej. Tam pewnie zajęli pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie mecze. W fazie pucharowej wygrali najpierw po karnych z FUTs Undersun. Następnie odprawili 3:0 Sport Recife, meldując się w ćwierćfinale.

Tam znów zadecydowały karne. Ostatecznie EXC Mobile Ochota Warszawa okazała się lepsza od FC Łowców. Za to w boju o finał Polacy pokonali rumuński Tazmannschaft 3:2.

Polacy wygrali Ligę Mistrzów. Ozdobą spotkania ta bramka na minutę przed końcem

W finale Ligi Mistrzów socca warszawianie zmierzyli się z niemieckim Eintrachtem Spandau Berlin. W decydującym o tytule starciu niezawodny okazał się być Krystian Nowakowski. Zawodnik dwukrotnie pokonał bramkarza rywali. Najpierw zrobił to w 24. minucie, ładując bramkę z połowy boiska. Jednak gol z ostatniej minuty meczu był prawdziwą laurką dla tego spotkania. Komentatorzy aż krzyknęli "Matko Boska, co tam się wydarzyło?". To po prostu trzeba zobaczyć.

EXC Mobile Ochota Warszawa wygrała finał z Eintrachtem 2:0 i sięgnęła po puchar Ligi Mistrzów socca! MVP turnieju został wybrany właśnie Krystian Nowakowski, autor dwóch fenomenalnych goli. Tym samym, warszawski zespół sięgnął po potrójną koronę.