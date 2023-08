Niemcy zachwycają się Polakiem. Co za porównanie! Zestawili go z legendą

Michał Karbownik jesienią 2020 roku oficjalnie pożegnał się z grą w barwach Legii Warszawa . Polak wówczas razem z Jakubem Moderem przeniósł się do angielskiego Brighton and Hove Albion. Utalentowany zawodnik kosztował Anglików zaledwie 3,9 miliona euro . Za tak perspektywicznego gracza taka cena była oczywiście promocją, ale wynikała z warunków finansowych Legii.

Nie ma wątpliwości, że Polak w Anglii nie pokazał pełni swoich umiejętności, być może nie zaprezentował nawet małego zalążka tego, co potrafi. W związku z tym dużo czasu spędził na wypożyczeniach. Najpierw do Grecji, a później do Niemiec. Właśnie to drugie do Fortuny Dusseldorf być może otworzyło mu drogę do rozwoju kariery. W barwach tego zespołu prezentował się naprawdę dobrze.