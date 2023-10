Mathys Tel rozwiązaniem problemów w ataku reprezentacji Niemiec?

Tel ma do tej pory za sobą jedynie występy we francuskich drużynach młodzieżowych. Jego naturalizacja wiązałaby się jednak z dłuższym procesem. Media są przekonane, że wobec aktualnych przepisów napastnik Bawarczyków dla reprezentacji Niemiec mógłby zagrać dopiero w 2027 roku. Do sprawy odniósł się dyrektor sportowy kadry, Rudi Voeller. Nie wykluczył on pomysłu, który rozgrzał tamtejsze media.