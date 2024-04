Niemcy podjęli decyzję. Kolejny cios dla Bayernu Monachium

Reprezentacja Niemiec ma za sobą nieudany 2023 rok. Drużyna naszych zachodnich sąsiadów wyglądała bardzo słabo, przegrała nawet z beznadziejnie dysponowaną kadrą Polski , co wiele mówi o formie Niemców w tamtym okresie. Po czasie zmieniono nawet selekcjonera. Mało doświadczonego na tym stanowisku Hansiego Flicka zastąpił jeszcze mniej doświadczony Julian Nagelsmann. Początki młodszego z trenerów łatwe nie były, ale w poszukiwaniu rozwiązań sięgnął po doświadczenie.

Nagelsmann zaczął namawiać Toniego Kroosa na powrót do kadry po tym, jak jakiś czas wcześniej utytułowany środkowy pomocnik sam z niej zrezygnował. Telefony od selekcjonera w końcu przyniosły oczekiwany efekt. W lutym 2024 roku zaczęło się pojawiać coraz więcej doniesień o tym, że Kroos faktycznie może wrócić do kadry. Te informacje sfinalizowały się już w marcu. Jeszcze przed marcowym zgrupowaniem środkowy pomocnik Realu Madryt ogłosił, że wraca do reprezentacji.