Niemcy, Holandia i Belgia zgłosiły wspólną kandydaturę do organizacji piłkarskich mistrzostw świata kobiet w 2027 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy FIFA podejmie ostateczną decyzję o wyborze gospodarza imprezy.

Niemcy, którzy mają bardzo silną kobiecą reprezentację piłkarską, już raz organizowały żeński mundial. Było to w 2011 roku.

"Po Euro 2024 mielibyśmy w naszym kraju kolejny wielki turniej. To wpisałoby się w piękną historię. Wraz z naszymi sąsiadami, chcielibyśmy gościć znowu najlepsze na świecie drużyny kobiece" - powiedział szef niemieckiego związku Fritz Keller.

Już w poprzednich tygodniach zostały w FIFA złożone wszelkie potrzebne dokumenty, a pod koniec roku ma dojść do oficjalnego podpisania. Potem zaczną się rozmowy z lokalnymi władzami oraz ośrodkami, gdzie mogłyby w trakcie turnieju przebywać reprezentacje.

"Z inicjatywą wyszli Holendrzy, a my z wielką radością przyjęliśmy pomysł. Teraz z wielkim zaangażowaniem chcemy powalczyć, żeby doszło do realizacji projektu. My wiemy, jak pokonywać kolejne przeszkody, bo cieszyliśmy się już wcześniej zaufaniem światowych i europejskich władz. W przyszłość patrzymy optymistycznie" - dodał Keller.

W 2019 roku turniej organizowali Francuzi, a po tytuł sięgnęły Amerykanki.

