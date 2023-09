Niemcy chwalą Polaka. Strzela w najbardziej prestiżowych meczach

Po cichu, bez zbytniego rozgłosu Damian Michalski coraz lepiej sobie radzi w 2. Bundeslidze. Nie tylko jest świetny w obronie, ale do tego skuteczny w ataku. Niejeden napastnik pozazdrościłby 25-letniemu stoperowi częstotliwości zdobywania bramek. W tym sezonie do siatki trafia średnio co 68 minut.