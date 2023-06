Niemcy biją na alarm po wpadce i motywują się na mecz z Polską. "Kolejna katastrofa"

Niemieckie media punktują Hansiego Flicka po remisie z Ukrainą

Flickowi dostało się także za decyzje personalne , bo powołania nie otrzymał chociażby stoper Borussii Dortmund Niklas Sule , a dziennikarze ironicznie pytali, co musi on czuć siedząc w domu przed telewizorem i oglądając, co robią na boisku zawodnicy powołani w jego miejsce. " Stopniowo rośnie też presja na trenera reprezentacji Hansi Flicka. Dalszy rozwój nie jest jeszcze widoczny. Jego drużyna wygrała tylko trzy z ostatnich dziewięciu meczów. W ostatnich 14 pojedynkach z tyłu były tylko dwa zera! Flick, któremu dano drugą szansę po wyeliminowaniu w fazie grupowej na mundialu w Katarze, musi odpowiedzieć na kilka pytań. Strach przed czwartym turniejowym fiaskiem z rzędu daje się we znaki kibicom " - punktują selekcjonera rodacy.