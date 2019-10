Na Signal Iduna Park w Dortmundzie reprezentacja Niemiec podejmuje Argentynę. Choć mecz ma rangę tylko towarzyskiego, to z uwagi na klasę obu reprezentacji cieszy się sporym zainteresowaniem. Śledź przebieg spotkania razem z Interią.

Do ostatnich konfrontacji obu zespołów doszło w lipcu 2014 roku. Szczególnie pamiętane jest starcie z lipca, na które były zwrócone oczy kibiców z całego globu. Obie reprezentacje zmierzyły się w finale rozgrywanych w Brazylii mistrzostw świata, a rozstrzygający gol padł dopiero w dogrywce. Bohaterem został Mario Goetze i nasi sąsiedzi po raz czwarty w historii mogli wznieść Puchar Świata.



Srogi rewanż przyszedł dwa miesiące później w Duesseldorfie. Mistrzowie świata tym razem zostali wypunktowani przez Albicelestes 2-4. Jednak po 50 minutach zapowiadało się na istny pogrom, bo zespół z Argentyny Południowej prowadził 4-0.



W eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy Niemcy prowadzą w grupie C, ale o komfortowej sytuacji nie ma mowy. Tyle samo punktów po pięciu meczach ma Irlandia Północna, a tracąca trzy "oczka" Holandia ("Pomarańczowi" efektownie pokonali Niemców 4-2) rozegrała jedno spotkanie mniej.

Z kolei Argentyńczycy mają za sobą dwa mecze towarzyskie. Z Chile bezbramkowo zremisowali, a z Meksykiem rozprawili się 4-0. Wielkim nieobecnym jest Lionel Messi po tym, jak publicznie zarzucił władzom CONMEBOL korupcję.

Trener Joachim Loew zaskoczył zupełnie eksperymentalnym składem, sadzając na ławce takich piłkarzy, jak Marco Reus, Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, czy Sebastian Rudy. Skoro jednak mecz towarzyski daje szansę sprawdzianów, to Niemiec postanowił z tej możliwości w pełni skorzystać. Zanim francuski sędzia Clement Turpin gwizdnął po raz pierwszy, spotkanie poprzedziła minuty ciszy na cześć ofiar środowego zamachu w Halle.

Argentyńczycy rozpoczęli ustawieni bardzo ofensywnie, z nominalną trójką zawodników w ataku. To trio tworzyli Lautaro Martinez, Paulo Dybala i Angel Correa.



Gospodarze od pierwszej minuty prezentowali wysoki pressing, ale goście potrafili szybką wymianą podań zgubić krycie. Tak było w 8 min., gdy Pereyra otrzymał świetne podanie na prawą stronę i niepilnowany posłał wrzutkę w pole karne. Martinez już czyhał na oddanie strzału, ale dobrze ustawiony i czujny w tej sytuacji był Can.



Kibice w Dortmundzie poderwali się w 14. min, gdy z piłką przy nodze na bramkę sunął Brandt. Pomocnik wygrał pojedynek biegowy i oddał strzał sprzed pola karnego, ale trafił w nogi wychodzącego Marchesina.

Dwie minuty później było już 1-0. Fatalnie zachowali się argentyńscy defensorzy, których było aż sześciu w polu karnym, a mimo to z łatwością rozmontowało ich dwóch Niemców. Klostermann bez problemów przedarł się w polu karnym i podał do Gnabry'ego, który w zgiełku nie dał sobie odebrać piłki i wpakował ją po długim rogu do siatki.



Podopieczni Loewa chcieli pójść za ciosem. Chwilę potem przejęli piłkę na połowie rywala, poszło podanie na skrzydło do Brandta. Ten znów chciał uruchomić Gnabry'ego, ale dobra interwencja wślizgiem sprawiła, że piłka wyszła na rzut rożny.

Goście po stracie gola przestali grać, a Niemcy z zimną krwią ekspresowo to wykorzystali. Wszystko zaczęło się od straty doświadczonego Marco Rojo. Po szybkim kontrataku piłka trafiła na prawą flankę do Gnabry'ego, a ten znakomicie odnalazł podaniem w polu karnym Havertza. 20-latkowi nie pozostało nic innego, jak z bliskiej odległości wpakować piłkę do siatki.





Niemcy - Argentyna 2-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Gnabry (15.), 2-0 Havertz (22.)



Niemcy: Ter Stegen - Koch, Kimmich, Suele, Klostermann - Halstenberg, Can, Gnabry, Brandt, Havertz - Waldschmidt.

Argentyna: Marchesin - Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico - De Paul, Paredes, Pereyra - Correa, Martinez, Dybala.