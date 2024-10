"Nieludzkie" warunki, Lionel Messi tam zwymiotował. Wracają kontrowersje

Do tej pory Boliwia zawsze rozgrywała swoje mecze w La Paz, na wysokości 3637 metrów n.p.m, na najwyższym stadionie narodowym na świecie. I to już wywoływało wiele kontrowersji. Ostatnio stadionem narodowym w Boliwii został ten w El Alto. Został wyremontowany. Tyle że on znajduje się jeszcze ponad 500 metrów wyżej od tego w La Paz. To daje ogromną przewagę Boliwii. Tak twierdzi większość reprezentacji na świecie.



