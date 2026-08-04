Mistrzostwa świata to absolutnie wyjątkowa impreza w świecie futbolu - raz na cztery lata cały piłkarski świat skupia swoją uwagę tylko i wyłącznie na tym turnieju, który jest nieskończonym źródłem wielkich sportowych historii - ale i czasem też wielkich zawodów.

Potknięcia na mundialach wydają się być podwójnie bolesne względem każdych innych zmagań i częstokroć prowadzą do głośnych zwolnień trenerów. Nie inaczej było w przypadku ostatnich zawodów tej rangi rozegranych w Ameryce Północnej.

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Szczególnie głośno było tu chociażby o rozbracie reprezentacji Tunezji z Sabrim Lamouchim... jeszcze w trakcie trwania MŚ. Do tego doszło też m.in. do rozstania Juliana Nagelsmanna z drużyną niemiecką, ale na tym oczywiście nie koniec.

Swoista medialna bomba z opóźnionym zapłonem wybuchła na początku sierpnia w Algierii - tamtejszy związek piłkarski, FAF, ogłosił bowiem, że doszło do rozwiązania umowy z Vladimirem Petkoviciem. Jak podkreślono - za porozumieniem stron.

Jest to o tyle zaskakujący ruch, że tuż przed rozpoczęciem mundialu FAF przedłużyła umowę tego szkoleniowca do 2028 roku, co można było odczytać jako wyraz ogromnego zaufania względem 62-latka. Najwyraźniej jednak albo doszło tu do jakichś wyjątkowych zakulisowych zmian, albo po prostu występ "Fenków" na mistrzostwach został uznany za naprawdę poważną klęskę.

Reprezentacja Algierii zagrała w grupie J z Argentyną, Austrią i Jordanią, zajmując w tabeli trzecie miejsce. Ostatecznie zespołowi z północnej części Afryki udało się przedrzeć do fazy pucharowej, ale już w 1/16 finału uległ on Szwajcarii 0:2. Dodatkowym smaczkiem był tu fakt, że Petković sam przed laty prowadził Helwetów.

Warto też nadmienić, że trener ten przed laty był łączony także z "Biało-Czerwonymi" - jego kandydatura przewinęła się przez biurko Cezarego Kuleszy po zwolnieniu Czesława Michniewicza. Ostatecznie PZPN postawił wówczas na Fernando Santosa, a Vladimir Petković trafił do Algierii. Reszta to już - raczej smutna, przynajmniej z polskiej perspektywy - historia.

Vladimir Petković AFP

Vladimir Petković AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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