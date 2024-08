Walijczycy przyjechali do Warszawy jak na ścięcie i okazało się to słuszne. Zespół dowodzony przez Portugalczyka pokazał na tle Walijczyków swoją olbrzymią moc i choć były zastrzeżenia do poziomu piłkarskiego w pierwszej połowie, to wynik 6:0 i gra w drugiej części tamtego spotkania mówią same za siebie.

Reklama