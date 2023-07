Niecodzienny kierunek transferu Kucharczyka. Ruszy daleko na wschód

Michał Kucharczyk to jeden z bardziej rozpoznawalnych piłkarzy Ekstraklasy ostatnich lat. Popularność zdobył w barwach Legii Warszawa, do której trafił w 2009 roku. Wcześniej grał natomiast w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. Z "Wojskowymi" był związany przez 10 lat. W tym czasie zdobył pięć tytułów mistrza Polski i dołożył do tego sześć Pucharów Polski. - W życiu sportowca każde trofeum zapada w pamięć, ale najlepiej wspominam dwa zdobyte puchary. Oczywiście ten pierwszy, zdobyty w Bydgoszczy, bo to był mój premierowy sukces w seniorskiej piłce. Niesamowite emocje, cudowna otoczka kibicowska. Równie ważny był dla mnie również puchar wywalczony po raz pierwszy na Stadionie Narodowym. Mierzyliśmy się z Lechem Poznań i choć przegrywaliśmy, to odwróciliśmy losy spotkania i zdobyliśmy tytuł - wspominał w rozmowie z Interią Kucharczyk.