Niecodziennie kombo chce się ubiegać o mundial. Co za konfiguracja!

To niecodzienny zestaw państw, które ani z sobą nie graniczą, ani nawet nie leżą na jednym kontynencie. Egipt to państwo afrykańskie, z wyjątkiem jedynie Półwyspu Synaj, który leży w Azji. Azjatyckim państwem jest Arabia Saudyjska - rywal Polaków w grupie mistrzostw świata 2022 roku, a Grecja to przedstawiciel Europy. Gdyby faktycznie ta trójka zgłosiła się po mundial 2030, mielibyśmy pierwszy w dziejach turniej na trzech różnych kontynentach.

To przebiłoby wszystko, co FIFA wymyśliła dotąd. Jej ostatnią decyzją jest mundial 2026 roku w trzech krajach amerykańskich - Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, na rekordowo dużym obszarze.

W innych dyscyplinach sportu często zdarza się, aby turniej organizowały kraje bez wspólnej granicy - chociażby obecne mistrzostwa świata siatkarzy odbywają się w Polsce i Słowenii - jednakże odrębne kontynenty to pewna nowość.

Według "Times" ten mundial 2030 roku także miałby się odbyć w znanej obecnie formule, czyli zimą - w listopadzie, grudniu, aby uniknąć ekstremalnych upałów, jak teraz w Katarze. System ten ma wielu przeciwników, którzy uważają, że rozbija rozgrywki ligowe w ich środku.

Mundial 2030 ma się odbyć w stulecie istnienia tej imprezy - jej pierwsza edycja odbyła się w 1930 roku w Urugwaju, stąd Urugwaj ubiega się o organizację mistrzostw z tej okazji. Sam nie dałby rady, więc zaprosił do współpracy Argentynę, Paragwaj i Chile. Co ciekawe, to nie jedyna możliwa oferta południowoamerykańską, bowiem swoją rozpatrują też Peru, Kolumbia i Ekwador. Nie tak dawno jednak prezydent UEFA Aleksander Ceferin powiedział, że jest przekonany, iż w 2030 roku po 12 latach mundial wróci do Europy, zapewne na Półwysep Iberyjski. Wielka Brytania i Irlandia zrezygnowały z tej imprezy, by otrzymać Euro 2028.

Potencjalni kandydaci do organizacji mundialu 2030

- Urugwaj, Argentyna, Paragwaj, Chile

- Peru. Kolumbia, Ekwador

- Hiszpania, Portugalia

- Maroko

- Arabia Saudyjska, Egipt, Grecja

- Kamerun, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Angola, Republika Środkowoafrykańska, Nigeria

- Kazachstan

- Chiny

- Korea Południowa i Korea Północna

- Australia, Nowa Zelandia

- Izrael, Emiraty Arabskie

Proces wyboru gospodarza ma ruszyć w listopadzie 2022 roku. Wybór jest planowany na 2024 rok.

