​Niecodzienne hobby słynnych piłkarzy

Napompowany energią Cristiano Ronaldo odpoczywa przy bingo, Andrei Pirlo miłość do wina zaszczepiła mama, za to Joe Allen rozkochał się w... kurach. Co jeszcze robią piłkarze, gdy gasną jupitery i mogą bezgranicznie oddać się swojej pasji?

Przede wszystkim z czołowych zawodników świata można byłoby złożyć jeśli nie dobrą, to chociaż sławną kapelę muzyczną.

Na perkusji zagrałby Petr Czech, ale oczywiście w chwilach wolnych od meczów hokejowych, bo przypomnijmy, że świetny bramkarz sportowo się przebranżowił i teraz strzeże bramki Guildford Phoenix.

37-letni Czech jednak cały czas z pasją wali w bębny oraz w talerze i trzeba przyznać, że ma o tym całkiem spore pojęcie:



Za gitarę złapałby Lionel Messi, którzy przyznaje, że odskoczni od piłki szuka w spokoju, a nie np. szybkich samochodach. Argentyńczyk uwielbia piosenki romantyczne oraz reggage.

- Kocham brzmienie gitary. Relaksuje mnie i pozwala uciec od wielu rzeczy - mówił Messi w jednym z wywiadów.

Każdy szanujący się zespół ma również wokalistę, a do tej roli długo nie trzeba byłoby namawiać Neymara. Co do talentu wokalnego Brazylijczyka można mieć różne zdania, ale na pewno nie obawiałby się on wystąpić przed liczną publicznością. W końcu w serwisach społecznościowych śpiewa dla setek tysięcy ludzi:

W roli dyrektora artystycznego oczami wyobraźni widzimy... Łukasza Fabiańskiego. Polak nie przyznał się do jakiś szczególnych muzycznych talentów, ale w jednym z programów przyznał, że uwielbia musicale.

- To wspaniałe widowiska, są fantastyczne! Scenografie i muzyka są przepiękne. Gra aktorów również mnie zachwyca - mówił w wywiadzie dla klubowej telewizji Arsenalu.