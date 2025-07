Niecały rok do mundialu, a tu możliwe zmiany. Szef FIFA już nie kryje. "Jest temat"

Mordercze upały są zmorą obecnej piłki nożnej. Kibice doskonale pamiętają choćby mundial w Katarze sprzed kilku lat, gdzie gdyby nie klimatyzacje, to turniej nie doszedłby do skutku. Problem nie zniknie podczas przyszłorocznej imprezy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kandzie. Dobitnie pokazał to globalny czempionat, w którym udział wzięły kluby. Podczas spotkań kibice regularnie oglądali przerwy na nawodnienie.

"Gra w takich warunkach to coś szalonego i wymagającego mnóstwa energii" - przyznał choćby Leon Goretzka z Bayernu Monachium, cytowany przez Polską Agencję Prasową. "Godzina rozpoczęcia meczu jest bardzo ważna. Zwykłym śmiertelnikom nakazuje się nie wychodzić z domu w godzinach południowych, a piłkarzy naraża się na pełną ekspozycję na słońce w tym czasie i jeszcze oczekuje gry na najwyższym poziomie. To trochę irracjonalne" - wtórował mu trener Borussii Dortmund, Niko Kovac.

Piłkarze narzekają na upały w Stanach Zjednoczonych. FIFA pod ścianą, trzeba zacząć działać

FIFA ma niecały rok na to by coś z tym fantem zrobić. Pod ogromną presją znajduje się Gianni Infantino. Szef federacji zapowiedział już możliwą interwencję. "Tak, upał to jest temat" - powiedział krótko. Do jakich zmian mogłoby dojść? Chodzi przede wszystkim o rozgrywanie sporej liczby spotkań na stadionach z zamykanym dachem. Dobre recenzje podczas klubowych mistrzostw świata zebrał miedzy innymi obiekt w Atlancie.

Wspomniane roszady spowodują także modyfikacje w harmonogramie imprezy. Będą one kłopotliwe niemal dla wszystkich. "FIFA planuje cztery różne godziny rozpoczęcia meczów w trakcie mistrzostw świata 2026, zwłaszcza w pierwszej części turnieju. Ze względu na różnicę czasu zespoły europejskie raczej nie mogą liczyć na grę wieczorem czasu lokalnego, bo wtedy widownia na Starym Kontynencie oglądałaby je nad ranem, na co z pewnością nie zgodzą się stacje telewizyjne, płacące krocie za prawa do transmisji" - czytamy na łamach PAP.

Czasu na decyzję nie pozostało sporo. Czy głosy piłkarzy zostaną wysłuchane? O tym przekonamy się niebawem.

Polsat Sport Polsat Sport

Gianni Infantino, szef FIFA AFP

Gianni Infantino w Australii SAEED KHAN AFP

Gianni Infantino, prezes FIFA AFP