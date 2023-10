Niebywały wyczyn Cristiano Ronaldo. Zapisał się w historii

Jak burza idą Portugalczycy przez eliminacje do mistrzostw Europy. Podopieczni Roberto Martineza w piątek wygrali ze Słowacją 3:2, a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo. Dla 38-letniego Portugalczyka były to kolejno bramki numer 124. i 125. w narodowych barwach. Reprezentacja Portugalii po siedmiu kolejkach ma komplet zwycięstw i choć do rozegrania ma jeszcze trzy spotkania, jest już pewna kwalifikacji na EURO 2024.