Niebywały transfer Wieczystej Kraków! Ten gracz grał w pucharach z AS Roma

Urodzony w Kijowie zawodnik to jeden z największych transferów Wieczystej Kraków, która zbroi się i zamierza odgrywać coraz większą rolę w polskim futbolu. Ten nieduży klub z krakowskiego osiedla Wieczysta jeszcze nie tak dawno występował w A-klasie. Teraz zdobywa kolejne awanse, jest już w trzeciej lidze. Awansował do niej po barażach, w których rozgromił 4-0 i 3-0 rezerwy Termaliki Nieciecza. To zapewne nie koniec podbojów krakowskiego klubu.

Wieczysta Kraków idzie po bandzie. Kolejne transfery

Ma on w kadrze takich piłkarzy jak Sławomir Peszko czy Radosław Majewski, a przed tym sezonem pozyskał np. Michała Maka, Błażeja Augustyna, który do niedawna grał w Jagiellonii Białystok czy Adriana Klimczaka z ŁKS Łódź. Teraz kadrę wzmacnia obcokrajowiec - ukraiński obrońca Denys Faworow.

Ten 31-letni zawodnik dwa lata temu grał w barwach Zorii Ługańsk przeciwko takim klubom jak Leicester City, Sporting Braga czy AEK Ateny, a rok temu widzieliśmy go w szeregach ukraińskiego klubu w meczach z AS Roma w Lidze Konferencji. To gracz takiego formatu, jakiego trudno by się było spodziewać w polskiej trzeciej lidze.

