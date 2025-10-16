Niebywały sukces Polaka, pierwsza taka sytuacja w historii. UEFA potwierdza

Łukasz Szukała w środowisku piłkarskim nie jest postacią anonimową. Polak w trakcie kariery reprezentował barwy takich klubów jak m.in. Al-Ittihad i TSV 1860 Monachium, jednak największe sukcesy odnosił jako zawodnik Steauy Bukareszt. Już kilka lat temu podjął on jednak decyzję o przejściu na sportową emeryturę. Teraz o byłym reprezentancie Polski znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą niebywałego sukcesu.

Łukasz Szukała pierwszym Polakiem z dyplomem UEFA MIP

W środę 15 października w Nyonie odbyła się wyjątkowa ceremonia, podczas której prezydent UEFA Aleksander Ceferin wręczał dyplomy dla wszystkich, którzy ukończyli dwuletnie szkolenie UEFA MIP. Jest to szkolenie przeznaczone dla byłych piłkarzy oraz piłkarek przygotowujących się do pracy w roli m.in. prezesów i dyrektorów. W poprzednich edycjach udział brali m.in. obecny dyrektor sportowy Borussii Dortmund Sebastian Kehl, a teraz do grona tego dołączył nie kto inny jak Łukasz Szukała. Co ciekawe, został on pierwszym w historii Polakiem, który może pochwalić się takim dyplomem od Unii Europejskich Związków Piłkarskich.

Łukasz Szukała nie ma zamiaru osiąść na laurach - podobnie, jak jego poprzednicy dyplom ten zdobył, aby aktywnie działać w środowisku piłkarskim. "Ten dyplom otwiera mi wiele drzwi. Nie chodzi o sam dokument, ale znajomości, które zawarliśmy podczas zjazdów. Mamy też kontakt z absolwentami poprzednich edycji pracującymi już w klubach czy federacjach. Nie ukrywam, że jestem gotowy na nowe wyzwanie i być może niedługo zobaczycie mnie w nowej roli" - przyznał w rozmowie z portalem "Sport Fakt".

Co ciekawe, już w kolejnych latach do Szukały dołączy kolejny rodak. Szkolenie UEFA MIP rozpoczął właśnie Artur Sobiech, reprezentant Polski w latach 2010-2015.

Łukasz Szukała AP East News

Łukasz Szukała Kamil Piklikiewicz East News