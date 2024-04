Niebywały skandal w polskiej lidze. Sędzia nie zdążył pokazać czerwonej kartki

Mowa o Łukaszu Szymańskim, piłkarzu Nadwiślana Kraków . Właśnie z powodu jego zachowania A-klasowych derbów nie udało się dokończyć. w 61. minucie zawodnik otrzymał żółtą kartkę za nierozważny faul. Ale to była tylko przygrywka do haniebnego finału .

Bezpardonowy atak na arbitra. Najpierw zwyzywał, później napluł w twarz

Chwilę potem podszedł do sędziego i - jak relacjonuje arbiter - użył wulgarnych słów. Rozjemca sięgnął po czerwoną kartkę, ale nie zdążył jej pokazać, gdyż został opluty - prosto w twarz. Chwilę potem zakończył mecz z powodu czynnego znieważenia, którego padł ofiarą . Do takiej decyzji obligowały go aktualne przepisy.

- Powiedział do mnie "ty ch**u". Gdy zacząłem wyjmować czerwoną kartkę, splunął mi w twarz. Zamiast zejść z boiska, poszedł w kierunku ławki. Zakończyłem ten mecz z powodu oplucia. Chwilę później znowu do mnie podszedł, chciał się ze mną skonfrontować, był już blisko, ale sędzia asystent wszedł pomiędzy nas i powstrzymał go przed tym, co chyba chciał zrobić - relacjonuje Jamróz.