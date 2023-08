Niebywałe wydarzenia w walce o półfinał mundialu. Trudno uwierzyć

Ten wynik kończy spektakularny występ Japonek na rozgrywanym na australijskich i nowozelandzkich boiskach piłkarskim mundialu kobiet. Występ zespołu, który porównywano do największej bodaj sensacji w dziejach mistrzostw świata - zwycięstwa Japonii na mundialu w 2011 roku. Wygrała ona wtedy z wieloma potęgami, z Niemcami , Stanami Zjednoczonymi , a także ze Szwecją w półfinale i to 3:1.

Wydawały się nie do zatrzymania, jeszcze lepsze niż 12 lat temu.

Trafiły jednak na Szwecję , która na tym mundialu dokonała już rzeczy równie wielkich, o ile nie większych. Poza tym, że rozgromiła Włochy 5:0, to wyrzuciła z turnieju faworytki numer jeden, piłkarki Stanów Zjednoczonych . Doszło więc do starcia równych sobie rywalek.

Szwecja zagrała dramatyczny mecz z Japonią

Początkowo wydawało się, że Szwedki mają sporo szczęścia i że trafiły na słabszy dzień Japonii na mistrzostwach. Dominowały wyraźnie, a najpierw Amanda Ilestedt z Arsenalu , a następnie z karnego Filippa Angeldal z Manchesteru City strzeliły dwa gole, które wydawały się zamykać temat awansu do półfinału. Nie z Japonią jednak. Ta się nie poddaje nigdy i japońskie piłkarki ruszyły do odrabiania strat. Na kwadrans przed końcem szwajcarska sędzia podyktowała dla nich dość wątpliwy rzut karny.

Te ogromną okazję zmarnowała jednak Riko Ueki . Po jej strzale piłka wylądowała na poprzeczce i odbiła się za plecami bramkarki Zeciry Musović, wychodząc w pole. Wydawało się, że to podetnie skrzydła Japonkom, ale nic z tego. Japonki nacierały niezłomnie, a Honoka Hayashi - japońska gwiazda West Ham United - strzeliła gola na trzy minuty przed końcem. Chwilę potem stworzyły okazję, po której Zecira Musović poczuła piłkę plecami. Ta ponownie odbiła się od poprzeczki, trafiła ją w kręgosłup i nie wiadomo jakim cudem nie wpadła do bramki, ale przetoczyła się po linii i wyszła w pole.

To, co działo się w ostatnich minutach meczu, trudno nawet opisać. Japońskie ataki, szwedzkie kontry i próby przetrzymania piłki trwały jeszcze długo, bo mecz został przedłużony o 10 minut. Ostatecznie Szwecja z trudem utrzymała prowadzenie 2:1 i awansowała do półfinału mistrzostw świata - tak jak cztery lata temu, gdy ograły Niemki w ćwierćfinale, następnie Anglię i ostatecznie sięgnęły po trzecie miejsce na świecie.