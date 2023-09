Niebywała sytuacja przed meczem eliminacji Euro. Gracz Pogoni aż pobladł

Czasami zdarza się jeszcze, że kibice gwiżdżą czy wyją na hymnach rywali - to zachowanie zniknęło z cywilizowanych stadionów, ale na niektórych wciąż się zachowało. To, co pokazali kibice tureccy przeszło jednak wszelkie wyobrażenia. Podczas hymnu Armenii zgromadzeni na stadionie w Eskisehir wyli, gwizdali, tupali i zagłuszyli go całkowicie. Zawodnicy Armenii, w tym Wahan Biczakczjan z Pogoni Szczecin mieli nietęgie miny i tego, że ich hymn leci z głośników, mogli się tylko domyślić.