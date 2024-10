Niebywała kanonada w meczu Górnika. Podolski bohaterem. Flick oklaskiwał Polaków

- Chcę podziękować kibicom i miastu Kolonia za to wszystko, co dla mnie robili. Wyjechałem z Polski, mając niecałe trzy lata. Rodzice nie znali niemieckiego, a ten region, to miasto dało nam wszystko, bardzo pomogło. Klub też pomagał rodzicom i rodzinie, do mnie też mieli fajne podejście - tego się nie zapomina. Tym meczem chcę się wszystkim odwdzięczyć - mówił Lukas Podolski przed spotkaniem w rozmowie z TVP Sport.

