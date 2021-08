Występujący na pozycji rozgrywającego van Moer był uważany za jednego z najlepszych belgijskich zawodników w historii.

Ze Standardem Liege zdobył mistrzostwo kraju w 1969, 1970 i 1971 roku. Trzy razy był też królem strzelców krajowej ligi (1966, 1969, 1970). Reprezentował także barwy m.in. KSK Beveren i Royal Antwerp.

Wilfried van Moer został wicemistrzem Europy w 1980 roku

W 1980 roku, mając 35 lat, awansował z reprezentacją Belgii do finału Euro. W meczu o pierwsze miejsce "Czerwone Diabły" przegrały w Rzymie z RFN 1-2. Nie licząc złotego medalu olimpijskiego (zdobytego na własnym terenie w Antwerpii w 1920 roku), srebro ME to największy sukces w historii belgijskiej kadry.

Van Moer zajął wtedy czwarte miejsce w prestiżowym plebiscycie "Złotej Piłki". Wyprzedzili go tylko Niemcy Karl-Heinz Rummenigge i Bernd Schuster oraz Francuz Michel Platini.

W 1996 roku został selekcjonerem reprezentacji Belgii, ale pełnił tę funkcję tylko kilka miesięcy.