Nie żyje wicemistrz świata. Jeden z ostatnich, którzy zatrzymywali Pelego

Finał 1958 roku pozostaje czasem w cieniu swoich poprzedników - słynnego meczu Brazylii z Urugwajem na Maracanie w 1950 roku, kiedy to Urugwajczycy wygrali, wielki stadion milczał, a zapłakany dziewięcioletni Pele przysiągł sobie przy radioodbiorniku, że on kiedyś da Brazylii tytuł mistrzów świata; pozostaje też w cieniu wielkiej sensacji, jaką było w 1954 roku ogranie przez Niemców rewelacyjnych Węgrów - jednej z najlepszych drużyn w dziejach piłki nożnej. To jednak finał brzemienny w skutki.

Nie tylko doprowadził do spełnienia przez Pelego jego obietnicy, że pomści Maracanę i poprowadzi Brazylię do mistrzostwa świata. On także wyniósł Brazylijczyków na piedestał i zrobił z nich najlepszą, najbardziej rozpoznawalną i podziwianą drużynę na świecie. Niedoceniani Brazylijczycy rozkręcali się bowiem w trakcie tego mundialu tak bardzo, że w finale wygrali ze Szwecją aż 5:2.

I była to sensacja. Dzisiaj wydaje się to dziwne, ale to jednak Szwedów uważano za faworytów finału i nie tylko dlatego, że byli gospodarzami. Wieli świetny zespół, grali znakomity futbol i od wielu lat liczyli się w światowej czołówce. Mistrzostwa świata 1958 roku miały być kulminacją i ich największym triumfem. Nie były.

Szwecja straciła swą wielką szansę

Dla Szwedów zatem ten mundial to koniec pewnej epoki, który nadszedł dlatego, że szwedzcy piłkarze nie zdołali zatrzymać takich graczy jak Pele i spółka. Wśród nich był właśnie Reino Börjesson.

Ten pomocnik szwedzkiej reprezentacji zagrał w jej kluczowych meczach, z ZSRR, Niemcami i właśnie Brazylią. Z Niemcami ekipa szwedzka rozprawiła się w półfinale w imponującym stylu 3:1, detronizując tym samym mistrzów świata. A że wcześniej ograła też Węgrów, a do tego także bardzo silny wtedy Związek Radziecki, który nie miał z nią wielu szans, na Brazylię wyszła pewna siebie. Prowadziła z nią już po czterech minutach gry, a jednak przegrała 2:5.

Reino Börjesson nie dał rady zatrzymać takich graczy jak Pele, Garrincha czy Vava, a Szwecja nigdy później nie była już tak blisko dominacji na świecie. W całej historii zdołała tylko jeszcze raz wejść do półfinału - w 1994 roku, zresztą wtedy tez przegrała z Brazylią.

Na mundialu 1958 kariera Reino Börjessona w reprezentacji się nie zakończyła. Ostatni raz zagrał jesienią 1959 roku przeciw Anglii. Jego ojciec był olimpijczykiem podczas igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku. Reino Börjesson zmarł w wieku 94 lat.