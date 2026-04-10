Jako pierwsze informacje o śmierci Jacka Magiery opublikowało "Radio Wrocław". Szkoleniowiec miał zasłabnąć podczas treningu biegowego. Został przetransportowany do jednego z wrocławskich szpitali, ale jego życia nie udało się uratować.

Informację o śmierci 49-letniego trenera potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. "PZPN z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia" - czytamy w komunikacie.

Na śmierć byłego szkoleniowca m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław zareagował także Cezary Kulesza. "Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć odpowiednie słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, znakomitym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać" - napisał szef PZPN.

Nie żyje Jacek Magiera. Kolega z reprezentacji nie może uwierzyć

Informacja o śmierci trenera zszokowała też jego współpracowników z reprezentacji Polski. Na łamach WP SportoweFakty Andrzej Dawidziuk, szkoleniowiec bramkarzy w kadrze, podzielił się swoimi pierwszymi odczuciami po stracie bliskiego współpracownika.

- Jacek był zawsze serdecznym, dobrym i pozytywnym człowiekiem, rozsiewającym wokół siebie dobrą energię. (...) Życie jest brutalne - skomentował Dawidziuk dla WP SportoweFakty.

W tej samej rozmowie szkoleniowiec bramkarzy podkreślił, że w ostatnim czasie Jacek Magiera nie narzekał na problemy zdrowotne. - Absolutnie nic nie wskazywało, że coś takiego może się wydarzyć, a wręcz przeciwnie - mówił.

