Nie żyje trener Jacek Magiera. Współpracownik z kadry zareagował
Ta wiadomość zszokowała środowisko piłkarskie w Polsce. W piątek, w wieku 49 lat, zmarł Jacek Magiera, asystent trenera piłkarskiej kadry narodowej. Szoku po tej informacji nie ukrywa Andrzej Dawidziuk, szkoleniowiec bramkarzy w reprezentacji Polski.
Jako pierwsze informacje o śmierci Jacka Magiery opublikowało "Radio Wrocław". Szkoleniowiec miał zasłabnąć podczas treningu biegowego. Został przetransportowany do jednego z wrocławskich szpitali, ale jego życia nie udało się uratować.
Informację o śmierci 49-letniego trenera potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. "PZPN z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia" - czytamy w komunikacie.
Na śmierć byłego szkoleniowca m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław zareagował także Cezary Kulesza. "Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć odpowiednie słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, znakomitym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać" - napisał szef PZPN.
Nie żyje Jacek Magiera. Kolega z reprezentacji nie może uwierzyć
Informacja o śmierci trenera zszokowała też jego współpracowników z reprezentacji Polski. Na łamach WP SportoweFakty Andrzej Dawidziuk, szkoleniowiec bramkarzy w kadrze, podzielił się swoimi pierwszymi odczuciami po stracie bliskiego współpracownika.
- Jacek był zawsze serdecznym, dobrym i pozytywnym człowiekiem, rozsiewającym wokół siebie dobrą energię. (...) Życie jest brutalne - skomentował Dawidziuk dla WP SportoweFakty.
W tej samej rozmowie szkoleniowiec bramkarzy podkreślił, że w ostatnim czasie Jacek Magiera nie narzekał na problemy zdrowotne. - Absolutnie nic nie wskazywało, że coś takiego może się wydarzyć, a wręcz przeciwnie - mówił.