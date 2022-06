Nie żyje pobity sędzia piłkarski. Reakcja na wielką tragedię

W komunikacie prasowym związek "potępia, żałuje i odrzuca agresję fizyczną ze skutkiem śmiertelnym", wobec sędziego, 63-letniego Jose Arnoldo Amaya, od "pseudokibiców i piłkarzy przy okazji meczu, który prowadził na Stadionie Toluca w San Salvador".

Członek Krajowego Związku Sędziów Piłkarskich Salwadoru został brutalnie zaatakowany i przewieziony do punktu opieki medycznej, gdzie po kilku minutach zmarł.

Władze nie zdążyły jeszcze ustalić dokładnie, co się stało i nadal szukają winowajców. Z wcześniejszych danych wiadomo było, że zaatakowała go grupa zawodników i kibiców. Świadkowie zwracają uwagę, że po pokazaniu jednemu z piłkarzy żółtej kartki, ten obrażał go werbalnie, a później mocno go pobił.

Jose Arnoldo Amaya przez dwadzieścia lat był arbitrem w lokalnych, szkolnych i amatorskich meczach ligowych w tym środkowoamerykańskim kraju.

