Nie żyje Patryk Sochacki. Piłkarz przegrał walkę z nowotworem

Jeszcze do niedawna Patryk Sochacki brylował na boisku w barwach Ruchu Zdzieszowice. Znakomicie zapowiadającą się karierę utalentowanego sportowca przerwała jednak choroba nowotworowa. W ostatnich miesiącach 29-letni piłkarz dzielnie walczył o powrót do zdrowia. Niestety, nie był on w stanie wygrać tej niesprawiedliwej batalii.