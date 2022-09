Nie żyje Patryk Dudziak. Piłkarz miał tylko 23 lata

- Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Patryka. Ten młody człowiek z dumą reprezentował barwy naszego Klubu. Składamy kondolencje na ręce najbliższych... - tej treści wpis ukazał się na profilu klubu z Niechanowa, grającego w IV grupie wielkopolskiej klasy B.

23-latek zmarł 7 września, a do koszmarnego wypadku, który najpierw odebrał mu pełnię zdrowia, doszło 27 sierpnia. Z relacji portalu moje-gniezno.pl wynika, że sportowiec oddał tragiczny w skutkach skok do wody z pomostu w Jankowie Dolnym. W miejscu zdarzenia głębokość wody wynosiła zaledwie metr. Po tym wypadku sportowiec trafił do szpitala w Poznaniu, a od ostatniego poniedziałku przebywał w domu.

- Rodzina otoczyła go opieką. Obiecał, że będzie walczył o powrót do zdrowia, że się nie podda. Niestety w środę, przy najbliższych, odszedł z tego świata - czytamy na stronie portalu.

Pogrzeb śp. Patryka Dudziaka odbędzie się 10 września o godz. 13 w kościele p.w. św. Marcina w Jarząbkowie.