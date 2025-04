Nie żyje Papież Franciszek, Włosi reagują. Dzisiejsze mecze przełożone

Nagła informacja pojawiła się w poniedziałek (21 kwietnia) rano. Watykan poinformował o śmierci papieża Franciszka, który swoją funkcję sprawował do 2013 roku . Jest to ogromna strata oraz tragiczna wieść dla wszystkich katolików. Szybko na takie wydarzenie zareagowała włoska Serie A, która wydawała w tej sprawie specjalne oświadczenie .

Papież Franciszek nie żyje. Mecze Serie A zostały przełożone

Mecze, które zostały przeniesione ze względu na to smutne wydarzenie to Torino - Udinese, Cagliari - Fiorentina, Genoa - Lazio oraz Parma - Juventus. W lidze młodzieżowej natomiast będą to spotkania Romy z Udinese, Monzy z Sassuolo oraz Sampdorii z Torino.