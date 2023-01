Nie żyje Modeste M'Bami, były piłkarz PSG i OM, złoty medalista igrzysk

Wszyscy wspominają go jako wiecznie uśmiechniętego piłkarza, duszę towarzystwa. - To był wiecznie uśmiechnięty człowiek. Budował atmosferę w drużynie, przy posiłkach, w szatni przy posiłkach. To on zaczął wspólne śpiewanie piosenek - wspomina M’Bamiego Bill Tchato, kolega z reprezentacji Kamerunu.