Nie żyje mistrz świata Andreas Brehme. Legendarny piłkarz miał 63 lata

Andreas Brehme , który strzelił zwycięskiego gola dla reprezentacji RFN w finale mundialu w 1990 roku, nie żyje. Jak przekazał niemiecki "Bild" przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. Były piłkarz trafił do kliniki w Monachium, ale pomoc przyszła za późno i lekarze nie byli w stanie uratować jego życia.

Profesjonalną karierę zakończył w 1998 roku. Występował m.in w Bayernie Monachium i Interze Mediolan, a jego ostatnim klubem było FC Kaiserslautern. Zaliczył 86 meczów w kadrze Niemiec, a mistrzostwo świata świętował m. in. z Jurgenem Klinsmannem.

Bohater finału MŚ

W Niemczech był znany przede wszystkim z fantastycznych mistrzostw świata w 1990 roku. Wtedy to nasi zachodni sąsiedzi musieli zmierzyć się z Argentyną w składzie z genialnym Diego Maradoną. Drużyna z Ameryki Południowej spisywała się fenomenalnie i dotarła do finału. W nim zmierzyła się z Niemcami i był to rewanż za poprzednie mistrzostwa świata. Tym razem lepsi byli Niemcy. Wygrali skromnie 1-0, a decydującego gola strzelił w 85. minucie Andreas Brehme po kontrowersyjnym rzucie karnym.