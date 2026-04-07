Nie żyje Mircea Lucescu. Szpital w Bukareszcie wydał komunikat

W Wielki Piątek (3 kwietnia) świat obiegły bardzo niepokojące wieści dotyczące Mircei Lucescu. Selekcjoner reprezentacji Rumunii przeszedł dwa zawały serca i trafił na oddział intensywnej terapii.

Później legendarny szkoleniowiec został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Ze świata rumuńskiej piłki popłynęły prośby o modlitwę za Lucescu.

Niestety, 7 kwietnia szpital w Bukareszcie poinformował, że Mircea Lucescu nie żyje. Legenda rumuńskiej piłki nożnej odeszła w wieku 80 lat.

- To czarny dzień dla Rumunii i światowej piłki nożnej - przekazał prezes Rumuńskiego Związku Piłki Nożnej.

26 marca Rumunia prowadzona przez Lucescu przegrała z Turcją. Później rozegrał się koszmar

Po raz ostatni Mircea Lucescu poprowadził reprezentację Rumunii 26 marca. Tamto spotkanie z Turcją zakończyło się porażką jego drużyny i ostatecznym odpadnięciem z barażów o mundial.

Stan zdrowia 80-latka miał pogorszyć się właśnie po tamtej porażce. Jego byłe kluby pożegnały trenera za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mircei Lucescu, który przyniósł naszemu klubowi kolejne europejskie trofeum, wygrywając Superpuchar UEFA. (...) Składamy kondolencje rodzinie Mircei Lucescu, jego bliskim i całej społeczności piłkarskiej. Nie zapomnimy o Tobie, Lucescu - czytamy na profilu Galatasaray. Klub ten Mircea Lucescu poprowadził w 106 meczach.

- Mircea Lucescu zmarł. Składamy kondolencje - postuje Dynamo Kijów, również były klub zmarłego.

Zdecydowanie najwięcej sukcesów Lucescu osiągnął jako szkoleniowiec Szachtara Donieck. Drużynę tę poprowadził w 573 meczach. Zdobył 8 mistrzostw Ukrainy i 6 pucharów krajowych. W klubie tym Rumun pracował w latach 2004-2016.

