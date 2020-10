Były piłkarz Rangers FC Marius Zaliukas zmarł w wieku 36 lat - potwierdził Litewski Związek Piłki Nożnej.

Jak poinformował eindburghlive.co.uk piłkarz cierpiał na niezwykle rzadką, nieuleczalną chorobę MND, znaną jako chorobę neuronu ruchowego.



Zaliukas w 2006 roku wyjechał z Litwy do szkockiego Heart of Midlothian, w którym grał aż do 2013 roku. Później występował także w angielskim Leeds United, szkockim Rangers FC oraz litewskim Żalgirisie Wilno.

Środkowy obrońca zakończył karierę na początku 2017 roku. W lidze szkockiej rozegrał 188 spotkań, zdobył 11 bramek i zaliczył 11 asyst.

Zaliukas był 29-krotnym reprezentantem Litwy. Debiutował w niej w 2006 roku w wygranym 1-0 meczu przeciwko Polsce.

