W wieku zaledwie 45 lat zmarł były trener m.in. Podhala Nowy Targ Marek Żołądź. "To wielka strata dla całej podhalańskiej piłki" - napisano na stronie klubu.

"Dziś w godzinach popołudniowych zmarł jeden z najbardziej zasłużonych w historii klubu szkoleniowców - Marek Żołądź" - poinformowało w poniedziałek NKP Podhale Nowy Targ.

Żołądź był trenerem Podhala w latach 2013-16, awansując z klubem z ligi okręgowej do III ligi, a później zajmując czwarte miejsce na tym poziomie rozgrywkowym.



"Cała rodzina NKP Podhale łączy się w bólu z rodziną i najbliższymi, składając szczere wyrazy żalu i współczucia. Trenerze - zapamiętamy Cię jako człowieka niezwykle pogodnego, pełnego zapału, werwy do pracy i zawsze chętnego do pomocy" - takimi słowami Podhale pożegnało zmarłego trenera.



Według ustaleń serwisu "Sportowe Fakty" 45-latek otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Najprawdopodobniej cierpiał też na niezdiagnozowaną białaczkę.



Żołądź w przeszłości był także trenerem III-ligowego Lubań Maniowy, a ostatnio LKS-u Lubań Tylmanowa.



