Nie żyje legendarny trener Craig Brown. Miał 82 lata

BBC informuje, że legendarny szkocki szkoleniowiec, Craig Brown, zmarł w wieku 82 lat. To właśnie on jako ostatni wywalczył z piłkarską reprezentacją swojego kraju udział na mistrzostwach świata. Turniej ten miał miejsce we Francji w 1998 roku. Szkocja nie odniosła na nim wielkiego sukcesu. Mimo to Craig Brown przeszedł wówczas do historii tamtejszego futbolu i do dziś nie znalazł się nikt, kto powtórzyłby jego osiągnięcie.