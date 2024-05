Nie żyje legenda futbolu. Poprowadził Argentynę do pierwszego MŚ

Cesar Luis Menotti na zawsze zapisał się w historii argentyńskiego futbolu, bo to za jego kadencji selekcjonera w reprezentacji Argentyny debiutował Diego Armando Maradona, a "Albicelestes" zdobyli swoje pierwsze mistrzostwo świata. Sam nigdy nie był wybitnym piłkarzem. Co prawda rozegrał dwa mecze w argentyńskiej kadrze i zdobył też mistrzostwo kraju w 1965 roku z Boca Juniors, ale były to jedyne jego sukcesy. Największe sukcesy odniósł właśnie jako trener.

Reklama