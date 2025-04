Nie żyje legenda Borussii Dortmund. Zmarła dzień przed meczem z Barceloną

- Możemy powstrzymać atak FC Barcelony, grając z dużą dyscypliną w obronie, przygotowaliśmy się bardzo dobrze. Oni mają wiele zalet, ale też słabości, które możemy wykorzystać. Kluczem jest wiara w zwycięstwo. Faworytem jest Barcelona, ale nie należy zapominać, że w zeszłym sezonie to Borussia grała w finale - mówił trener dortmundzkiego zespołu Nico Kovcac przed środowym starciem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie.

Niestety tego spotkania nie będzie mógł już obejrzeć Wilhelm Burgsmueller. We wtorek niemiecki klub na swojej stronie internetowej poinformował, że legendarny obrońca zmarł w wieku 93 lat. Burgsmueller reprezentował barwy Borussi w latach 1951-1964. Do Dortmundu trafił z klubu Westfalia Huckarde, którego jest wychowankiem. Z herbem Borussi na piersi aż trzykrotnie sięgał po tytuł mistrza Niemiec, kolejno w 1956, 1957 i 1963 roku, kiedy był kapitanem zespołu. Do tego na jego koncie znajdziemy również krajowy puchar oraz puchar Zdobywców Pucharów. W 1965 roku zawiesił buty na kołku.