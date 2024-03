Nie żyje Guillermo Beltran. Tragiczna śmierć na treningu, wszczęto śledztwo

Guillermo Beltran był bez wątpienia utalentowanym piłkarzem, jednak nie zdołał on zrobić kariery na boiskach w Kolumbii i Paragwaju. 24-letni zawodnik postanowił więc spróbować swoich sił w boliwijskiej ekstraklasie i w czerwcu ubiegłego roku zasilił szeregi zespołu Real Santa Cruz. Z początku Beltran regularnie reprezentował barwy tego klubu, jednak jego występy pozostawiały wiele do życzenia. Ostatecznie został on odsunięty od pierwszego składu i od tamtej pory na boisku nie spędził ani jednej minuty.

