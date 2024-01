Nie żyje Franz Beckenbauer. Tragiczna wiadomość z Niemiec

To wstrząsająca wiadomość dla świata futbolu. Franz Beckenbauer był jedną z legend tej dyscypliny sportu i wielką ikoną Bayernu Monachium. To właśnie w bawarskiej ekipie reprezentant Niemiec rozpoczął swoją wielką karierę. Barw pierwszej drużyny "Die Roten" bronił przez 13 lat. Latem 1977 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, do drużyny New York Cosmos, lecz wrócił później jeszcze do swojej ojczyzny, grając dla HSV Hamburg.